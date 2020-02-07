УЕФА присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко», в ходе которой обсуждался вопрос готовности к матчам предстоящего чемпионата Европы, сообщает пресс-служба администрации города.



«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зелёную, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», – сказала Евгения Лапина, главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.



В Санкт-Петербурге, помимо традиционной футбольной деревни на Конюшенной площади, которая ежедневно с 12 июня по 12 июля будет открыта для всех гостей, с 3 по 12 июля (с четвертьфинальных матчей) будет работать зона просмотра на Дворцовой площади.



«Полторы тысячи участников волонтёрского движения готовятся встречать гостей города в аэропорту, создавать атмосферу гостеприимства и радушия, помогать советами по всем интересующим вопросам», – добавил Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтёров чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

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