Игроки «Ливерпуля» получат более € 4 млн в случае победы в Премьер-лиге

Руководство «Ливерпуля» подготовило бонусные выплаты футболистам команды в случае победы в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты получат бонус в размере более чем € 4 млн за победу в английской Премьер-лиге пропорционально количеству проведённых матчей в основном составе. Минимальный бонус игрока составляет более € 150 тыс. Главный тренер команды Юрген Клопп также не останется без дополнительной выплаты, пункт о которой упомянут в новом контракте специалиста, рассчитанного до 2024 года.



На данный момент «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея преимущество над идущим втором «Манчестер Сити» 22 очка. Чтобы стать обладателем титула чемпиона Англии, подопечным Юргена Клоппа остаётся одержать всего шесть побед.