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Фанату «Вулверхэмптона» запретили посещать матчи в течение 4 лет. Он изображал обезьяну

Фанату «Вулверхэмптона» запретили посещать матчи в течение 4 лет. Он изображал обезьяну
Футбол / Англия 0

Болельщик «Вулверхэмптона» был наказан за расистское поведение во время матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:5).

Фанат по имени Джозеф Смит, являющийся обладателем абонемента на матчи «волков» в нынешнем сезоне, был признан виновным в неподобающем поведении в отношении нападающего синих Тэмми Абрахама. В той встрече форвард оформил хет-трик, и болельщик отреагировал на его успех жестами обезьяны, сжав кулаки под мышками. Сам 40-летний мужчина заявил, что его неверно поняли и это были жесты поддержки в адрес его команды.

Также Смита обвинили в том, что он плюнул в сторону фанатов «Челси». В своё оправдание он сказал, что чихнул. При этом на тот матч Джозеф пришёл со своей 70-летней матерью.

Как сообщает Sky Sports, по итогам рассмотрения инцидентов болельщик был отстранён от посещения матчей на четыре года.

17-летнему фанату «Борнмута» запретили посещение матчей на три года из-за расизма
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