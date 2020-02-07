Оуэн: игроки «МЮ» могли убить друг друга на тренировках. У них был менталитет победителя

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о своём времени в «Манчестер Юнайтед», за который он играл в период с 2009 по 2012 год.

«Каждый раз, когда выходил на тренировочное поле с игроками «Юнайтед», я чувствовал у них менталитет победителя. Казалось, что они никому не могут проиграть.

Они могли буквально убить друг друга. Игроки были большими товарищами, но на тренировках могло произойти всё что угодно, они выглядели как животные, которые хотят побеждать всегда и любой ценой», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

В составе «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн забил 17 голов в 52 матчах. Форвард сборной Англии — чемпион Премьер-лиги, также он выиграл с клубом Кубок лиги и Суперкубок Англии.