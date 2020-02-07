Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятно, продолжит выступать за туринский клуб, сообщает Tuttosport в своём «твиттере».

На обложке нового номера появилась запись, что аргентинец продлит соглашение с «Ювентусом» до 2025 года. По предыдущей информации, туринский клуб предлагал 26-летнему игроку контракт с годовой зарплатой до € 10 млн. Ранее летом футболист мог покинуть команду и перебраться в чемпионат Англии. На Дибалу претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Италии. Полузащитник сборной Аргентины забил 5 голов и стал автором 7 результативных передач в Серии А.