Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года
Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятно, продолжит выступать за туринский клуб, сообщает Tuttosport в своём «твиттере».
На обложке нового номера появилась запись, что аргентинец продлит соглашение с «Ювентусом» до 2025 года. По предыдущей информации, туринский клуб предлагал 26-летнему игроку контракт с годовой зарплатой до € 10 млн. Ранее летом футболист мог покинуть команду и перебраться в чемпионат Англии. На Дибалу претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Италии. Полузащитник сборной Аргентины забил 5 голов и стал автором 7 результативных передач в Серии А.
Дибала: я был близок к уходу из «Ювентуса»
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