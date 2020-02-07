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Альба — о конфликте Абидаля и Месси: достаточно дерьма снаружи, чтобы кидаться им внутри

Альба — о конфликте Абидаля и Месси: достаточно дерьма снаружи, чтобы кидаться им внутри
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о конфликте между нападающим Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Абидаль сам был игроком, он не посторонний человек и должен знать, как футболисты чувствуют себя в раздевалке. И так достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы кидаться им ещё и внутри клуба. Мы должны помогать друг другу», — приводит слова Альбы Sport.es.

Ранее Месси выразил недовольство высказыванием Абидаля, заявившего, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Аргентинец предложил французу назвать фамилии тех игроков, которые вели себя подобным образом. В результате в дело вмешался президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.

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Ещё он хочет убрать из клуба Абидаля и взять Хави в качестве главного тренера.
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