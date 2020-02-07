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Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Футбол / Франция 0

Российский полузащитник Александр Головин снова попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако», сообщает L’Équipe.

Французское издание опубликовало рейтинг месячных зарплат футболистов клуба. В этом списке хавбек сборной России опустился на девятое место.

1. Виссам Бен-Йеддер — € 650 тыс.
2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.
3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.
4. Ислам Слимани — € 380 тыс.
5. Бальде Кейта — € 310 тыс.
6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.
7. Камиль Глик — € 290 тыс.
8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.
9. Александр Головин — € 225 тыс.
10. Адриен Силва — € 220 тыс.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 21 матче.

Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много
Для самого полузащитника сборной России это был не самый яркий матч.
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