Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин снова попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако», сообщает L’Équipe.

Французское издание опубликовало рейтинг месячных зарплат футболистов клуба. В этом списке хавбек сборной России опустился на девятое место.

1. Виссам Бен-Йеддер — € 650 тыс.

2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.

3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.

4. Ислам Слимани — € 380 тыс.

5. Бальде Кейта — € 310 тыс.

6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.

7. Камиль Глик — € 290 тыс.

8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.

9. Александр Головин — € 225 тыс.

10. Адриен Силва — € 220 тыс.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 21 матче.