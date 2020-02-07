Паредес попал в десятку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1

Футболисты «ПСЖ» заняли первые 11 мест в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции, сообщает L’Equipe.

Французское издание опубликовало данные по зарплатам футболистов, выступающих в Лиге 1. Бразилец Неймар возглавляет рейтинг зарплат игроков чемпионата, имея доход в размере € 3 млн в месяц. Также в список самых высокооплачиваемых футболистов Франции вошли:



1. Неймар («ПСЖ») — € 3 млн

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — € 1,9 млн

3. Тьяго Силва («ПСЖ») — € 1,5 млн

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 1,3 млн

5. Маркиньос («ПСЖ») — € 1,2 млн

6. Марко Верратти («ПСЖ») — € 1,2 млн

7. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 1,1 млн

8. Кейлор Навас («ПСЖ») — € 1 млн

9. Мауро Икарди («ПСЖ») —€ 800 тыс.

10. Леандро Паредес («ПСЖ») — € 750 тыс.

11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») — € 670 тыс.

Отметим, главный тренер парижан Томас Тухель является самым высокооплачиваемым тренером Лиги 1. Немецкий специалист зарабатывает € 620 тыс в месяц.