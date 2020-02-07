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Ветеран ЦСКА Пономарёв предложил провести свой турнир вместо чемпионата мира по футболу

Ветеран ЦСКА Пономарёв предложил провести свой тур
Ветеран ЦСКА Пономарёв предложил провести свой турнир вместо чемпионата мира по футболу
Футбол / Сборная России 0

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об ограничениях, с которыми столкнётся сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира–2022.

«Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и всё. Они обнаглели, сволочи!» — приводит слова Пономарёва «Национальная служба новостей».

Напомним, в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальная команда, попав на мундиаль в Катар, будет вынуждена выступать в нейтральном статусе – без флага и гимна. Ранее появилась информация о недопуске сборной на соревнования, однако она была опровергнута.

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