Ветеран ЦСКА Пономарёв предложил провести свой турнир вместо чемпионата мира по футболу

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об ограничениях, с которыми столкнётся сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира–2022.



«Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и всё. Они обнаглели, сволочи!» — приводит слова Пономарёва «Национальная служба новостей».



Напомним, в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальная команда, попав на мундиаль в Катар, будет вынуждена выступать в нейтральном статусе – без флага и гимна. Ранее появилась информация о недопуске сборной на соревнования, однако она была опровергнута.

РУСАДА: заявление об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказным