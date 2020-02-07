«Краснодар» огласил состав на матч с «Викторией Пльзень»

«Краснодар» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Викторией Пльзень», который состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



Состав «Краснодара»: Андрей Синицын, Дмитрий Стоцкий, Александр Мартынович, Сергей Бородин, Кристиан Рамирес, Кристофер Ольссон, Юрий Газинский, Тонни де Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов, Мануэл Фернандеш, Маркус Берг.



«Краснодар», набрав 35 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от лидера первенства «Зенита». Первую тройку замыкает «Ростов» (34), по дополнительным показателям опережающий ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после возобновления чемпионата «быки» примут «Уфу». Встреча состоится 1 марта.

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