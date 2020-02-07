Уткин: приезд «Зенита» на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре увлекательности

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о международном товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», который в настоящее время проходит в Катаре. Участие в соревнованиях принимают «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Партизан».
«Казалось бы, отсутствие еврокубковой весны должно подчеркнуть значение этого турнира. Но в действительности я вижу, что турнир не вызывает особого интереса. Он оказывается тем событием, информация о котором интересна, но её нужно специально искать. Что ещё говорит о значимости – всё-таки всё в российском футболе происходит под эгидой «Газпрома». Если «Зенит» игнорирует такой турнир, это тоже говорит о месте в системе координат.
У «Зенита», конечно, свои особенности, потому что команда рассчитывала сыграть в еврокубках. Вот если бы сейчас «Зенит» приехал на фоне всей волны этого, я бы сказал, Кокоринавируса, это, конечно, придало бы турниру прекрасный и увлекательный нюанс», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 7 февраля 2020
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