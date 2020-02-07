«Эвертон» решил не покупать Эвертона

«Эвертон», вероятно, не станет приобретать одноимённого футболиста из «Гремио» в летнее трансферное окно.



Как сообщает Liverpool Echo, несмотря на информацию о возможном переходе нападающего в стан «ирисок» в минувший зимний трансферный период и контактах между игроком и главным тренером команды Карло Анчелотти, ливерпульский клуб решил не покупать бразильца. В списке целей «Эвертона» на летнее трансферное окно Эвертона в настоящее время нет.



Об интересе «ирисок» к 23-летнему форварду стало известно в декабре прошлого года, когда пост наставника команды занимал португалец Марку Силва. Ранее форвардом интересовался лондонский «Арсенал».



В минувшем сезоне бразильской Серии А Эвертон в 30 матчах записал на свой счёт 11 мячей (1 — с пенальти) и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.



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