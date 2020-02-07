Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене в размере более 200 млн рублей
Мария Серёгина, представитель Дарьи Глушаковой, бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, рассказала об итогах закрытого судебного заседания, на котором рассматривался иск футболиста к своей экс-жене.
«Суд первой инстанции отказал Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объёме. Размер не озвучу, но свыше 200 миллионов. Характер требований – взыскание убытков и морального вреда», — передаёт слова Серёгиной корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.
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