Представитель Глушаковой прокомментировала решение суда отклонить иск футболиста

Мария Серёгина, представитель Дарьи Глушаковой, бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировала решение суда отклонить иск футболиста к экс-жене в размере более 200 млн рублей по итогам закрытого заседания, состоявшегося сегодня, 7 февраля.



«Репутация Дениса, насколько мне известно, была подпорчена его собственными действиями, направленными на подрыв авторитета команды, на авторитет тренера. Мы очень рады, что суд сохранил объективность и вынес справедливое решение.



Дополнительных исков по поводу расторжения брака и раздела имущества не будет. Насчёт разделения имущества ведутся споры, но уже с другими адвокатами», — передаёт слова Серёгиной корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене в размере более 200 млн рублей