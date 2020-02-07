Представитель Глушаковой прокомментировала решение суда отклонить иск футболиста
Мария Серёгина, представитель Дарьи Глушаковой, бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировала решение суда отклонить иск футболиста к экс-жене в размере более 200 млн рублей по итогам закрытого заседания, состоявшегося сегодня, 7 февраля.
«Репутация Дениса, насколько мне известно, была подпорчена его собственными действиями, направленными на подрыв авторитета команды, на авторитет тренера. Мы очень рады, что суд сохранил объективность и вынес справедливое решение.
Дополнительных исков по поводу расторжения брака и раздела имущества не будет. Насчёт разделения имущества ведутся споры, но уже с другими адвокатами», — передаёт слова Серёгиной корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене в размере более 200 млн рублей
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
16:11
-
15:58
-
15:40
-
15:32
-
15:15
-
15:14
-
14:53
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:27
-
13:49
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
11:46
-
11:43
-
11:18
-
11:02
-
10:51
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
05:17
-
04:54
Партнерский контент