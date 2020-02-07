Будущее Вертонгена в «Тоттенхэме» находится под вопросом

«Тоттенхэм Хотспур» не определился насчёт будущего защитника команды Яна Вертонгена.

Однако агент бельгийца Том Де Мул уверен, что его клиент готов как подписать новый контракт, так и рассмотреть предложения от других европейских клубов.

«В настоящий момент у нас нет соглашения, но мы ничего не исключаем. Мы открыты для предложений. К Яну есть большой интерес со стороны других клубов, так как контракт истекает и его можно подписать в качестве свободного агента. Но и «Тоттенхэм» остаётся для нас приоритетным вариантом. Вертонген всё ещё очень доволен клубом и прекрасно себя чувствует в Лондоне. Он очень уважает «Тоттенхэмом», и клуб уважает его

Ян хочет добиться хороших результатов со «шпорами» после трудного начала чемпионата, он хочет квалифицироваться в Лигу Европы или Лигу чемпионов. Также намерен одержать победу в Кубке Англии. Ему 32 года, но у него по-прежнему много целей и амбиций», — цитирует агента Вертонгена Sky Sports.