Клопп в пятый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он побил рекорд Гвардиолы

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января 2020 года.



Приз достался наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. В голосовании он обошёл Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).



Для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018, ставшем чемпионским для «Манчестер Сити». Лишь однажды в нынешней кампании немецкий специалист не был признан лучшим по итогам месяца – в октябре победителем в голосовании стал Фрэнк Лэмпард («Челси»).



«Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже «Манчестер Сити» составляет 22 очка.