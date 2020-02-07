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Клопп в пятый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он побил рекорд Гвардиолы

Клопп в пятый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он побил рекорд Гвардиолы
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января 2020 года.

Приз достался наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. В голосовании он обошёл Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).

Для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018, ставшем чемпионским для «Манчестер Сити». Лишь однажды в нынешней кампании немецкий специалист не был признан лучшим по итогам месяца – в октябре победителем в голосовании стал Фрэнк Лэмпард («Челси»).

«Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже «Манчестер Сити» составляет 22 очка.

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