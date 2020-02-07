Клопп в пятый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он побил рекорд Гвардиолы

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января 2020 года.
Приз достался наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. В голосовании он обошёл Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).
Для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018, ставшем чемпионским для «Манчестер Сити». Лишь однажды в нынешней кампании немецкий специалист не был признан лучшим по итогам месяца – в октябре победителем в голосовании стал Фрэнк Лэмпард («Челси»).
«Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже «Манчестер Сити» составляет 22 очка.
- 7 февраля 2020
-
16:11
-
15:58
-
15:40
-
15:32
-
15:15
-
15:14
-
14:53
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:27
-
13:49
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
11:46
-
11:43
-
11:18
-
11:02
-
10:51
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
05:17
-
04:54