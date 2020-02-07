Бывший тренер «МЮ»: всегда считал, что Лингард — это английский Иньеста

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен поделился мнением о полузащитнике команды Джесси Лингарде.

«Я всегда считал, что Лингард — это английский Иньеста, и вижу много сходства у этих футболистов. Как и Иньеста, Джесси ищет свободные зоны и находится в постоянном движении. Единственное, чего до недавнего времени Лингарду не хватало, — голов, но сейчас Джесси тоже забивает важные мячи.



Я думаю, если его можно было бы отправить в «Барселону» и поставить на позицию Иньесты, то он вполне смог бы вписаться в игру каталонцев. Джесси делает это в английской Премьер-лиге, что сложнее, чем в испанском чемпионате, и в этом заключается его заслуга», — приводит слова Мёлестена Bleacher Report со ссылкой на The Michael Anthony Show.