Бывший тренер «МЮ»: всегда считал, что Лингард — это английский Иньеста
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен поделился мнением о полузащитнике команды Джесси Лингарде.
«Я всегда считал, что Лингард — это английский Иньеста, и вижу много сходства у этих футболистов. Как и Иньеста, Джесси ищет свободные зоны и находится в постоянном движении. Единственное, чего до недавнего времени Лингарду не хватало, — голов, но сейчас Джесси тоже забивает важные мячи.
Я думаю, если его можно было бы отправить в «Барселону» и поставить на позицию Иньесты, то он вполне смог бы вписаться в игру каталонцев. Джесси делает это в английской Премьер-лиге, что сложнее, чем в испанском чемпионате, и в этом заключается его заслуга», — приводит слова Мёлестена Bleacher Report со ссылкой на The Michael Anthony Show.
«Атлетико» и «Рома» — лидеры в гонке за подписание Лингарда
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