«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Тьяго Силвой

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство команды хочет расстаться с игроком летом после истечения контракта футболиста. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.

Ранее агент игрока сообщил, что клуб не предложил его клиенту новый контракт. Нынешнее соглашение бразильца истекает ближайшим летом.



Тьяго Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.



