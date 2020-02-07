«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Тьяго Силвой
Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство команды хочет расстаться с игроком летом после истечения контракта футболиста. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.
Ранее агент игрока сообщил, что клуб не предложил его клиенту новый контракт. Нынешнее соглашение бразильца истекает ближайшим летом.
Тьяго Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.
Агент: «ПСЖ» не ведёт с Силвой переговоров о продлении контракта
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