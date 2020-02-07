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Хёведес сравнил «Зенит» с «Баварией»

Хёведес сравнил «Зенит» с «Баварией»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес сравнил петербургский «Зенит» с мюнхенской «Баварией».

«Прессу я не читаю, потому что не знаю языка. Поэтому всё, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

Что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария».

Единственное, сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии», — приводит слова Хёведеса Sport24.

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