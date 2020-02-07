Хёведес сравнил «Зенит» с «Баварией»

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес сравнил петербургский «Зенит» с мюнхенской «Баварией».
«Прессу я не читаю, потому что не знаю языка. Поэтому всё, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.
Что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария».
Единственное, сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии», — приводит слова Хёведеса Sport24.
- 7 февраля 2020
-
17:42
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
16:24
-
16:11
-
15:58
-
15:40
-
15:32
-
15:15
-
15:14
-
14:53
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:27
-
13:49
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
11:46
-
11:43
-
11:18
-
11:02
-
10:51
-
10:35
-
10:25