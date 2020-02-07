Джано: при Кононове понял, что это уже не тот «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе высказался о своём уходе из московского клуба.



«Когда поняли, что история со «Спартаком» близка к завершению? Ещё при Кононове. Когда он пришёл в «Спартак», мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждёшь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.



Уходить было нелегко. «Спартак» дал мне всё. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: «Почему не уходил раньше?» А я не уходил потому, что до Кононова в «Спартаке» был Каррера, и это был лучший «Спартак», за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал. Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак». И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.