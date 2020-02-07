Ихеаначо: точки под буквами на форме — дань уважения своему племени

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо рассказал, что означают точки под буквами в его фамилии.

«Традиционно в алфавите моего родного языка есть точки под буквами «I» и «О». Хотел отметить это и в «Сити», но у меня не было такой возможности до того, как узнал, что буду играть за главную команду. Конечно, раньше этих точек никто не видел, но с моей стороны это попытка выразить уважение своему племени», — сказал Ихеаначо в интервью Окко Спорт.

В текущем сезоне на клубном уровне Ихеаначо провёл 14 матчей. На счету 23-летнего форварда 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт нигерийца с «Лестер Сити» рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер Сити» занимает третье место. В активе команды 49 очков после 25 туров.