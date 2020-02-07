«Огромная тварь!» Полузащитник «Ман Сити» рассказал, как поймал сома весом более 50 кг
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал, как поймал сома весом более 50 кг.
«После матчей есть небольшие паузы, которые трачу на рыбалку — отдыхает и разум, и тело. Просто отвлекаюсь от остальных дел. Это размеренное тихое занятие, и оно мне нравится. Крупнейший улов? 132-фунтовый сом (около 60 кг. — Прим. «Чемпионата»), мы его еле удержали вчетвером. Огромная тварь!» — сказал Фоден в интервью Окко Спорт.
В текущем сезоне Фоден принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 19-летнего хавбека 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024 года.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место. В активе команды 51 очко после 25 туров.
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