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«Огромная тварь!» Полузащитник «Ман Сити» рассказал, как поймал сома весом более 50 кг

«Огромная тварь!» Полузащитник «Ман Сити» рассказал, как поймал сома весом более 50 кг
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал, как поймал сома весом более 50 кг.

«После матчей есть небольшие паузы, которые трачу на рыбалку — отдыхает и разум, и тело. Просто отвлекаюсь от остальных дел. Это размеренное тихое занятие, и оно мне нравится. Крупнейший улов? 132-фунтовый сом (около 60 кг. — Прим. «Чемпионата»), мы его еле удержали вчетвером. Огромная тварь!» — сказал Фоден в интервью Окко Спорт.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 19-летнего хавбека 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место. В активе команды 51 очко после 25 туров.

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