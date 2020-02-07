«Спартак» сыграл в футбольные крестики-нолики
Пресс-служба московского «Спартака» на своём канале в YouTube опубликовала ролик с очередной тренировки команды. На недавнем занятии игроки красно-белых разделились на две группы, чтобы выявить сильнейшего в футбольных крестиках-ноликах.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
Завтра, 8 февраля, «Спартак» проведёт матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре с белградским «Партизаном». Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аспир-Центр», начало — в 14:00 мск.
Напомним, в первых двух турах катарского турнира красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и уступили московскому «Локомотиву» (1:1, 2:4 — по пенальти). Команда Доменико Тедеско, набрав 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице соревнования.
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