«Спартак» сыграл в футбольные крестики-нолики

Пресс-служба московского «Спартака» на своём канале в YouTube опубликовала ролик с очередной тренировки команды. На недавнем занятии игроки красно-белых разделились на две группы, чтобы выявить сильнейшего в футбольных крестиках-ноликах.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

Завтра, 8 февраля, «Спартак» проведёт матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре с белградским «Партизаном». Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аспир-Центр», начало — в 14:00 мск.

Напомним, в первых двух турах катарского турнира красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и уступили московскому «Локомотиву» (1:1, 2:4 — по пенальти). Команда Доменико Тедеско, набрав 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице соревнования.