Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» сыграл в футбольные крестики-нолики

«Спартак» сыграл в футбольные крестики-нолики
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» на своём канале в YouTube опубликовала ролик с очередной тренировки команды. На недавнем занятии игроки красно-белых разделились на две группы, чтобы выявить сильнейшего в футбольных крестиках-ноликах.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

Завтра, 8 февраля, «Спартак» проведёт матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре с белградским «Партизаном». Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аспир-Центр», начало — в 14:00 мск.

Напомним, в первых двух турах катарского турнира красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и уступили московскому «Локомотиву» (1:1, 2:4 — по пенальти). Команда Доменико Тедеско, набрав 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице соревнования.

«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну
Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020