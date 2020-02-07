Дюгарри: «Барселона» — это клуб клоунов
Бывший игрок «Барселоны» Кристофф Дюгарри раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба.
«Это клуб клоунов. У них всё происходит наоборот. Например, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет для них сейчас — это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.
У «Барселоны» много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, который должен им быть свойственен», — цитирует Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.
Дюгарри выступал за «Барселону» с лета по декабрь 1997 года. Всего в составе каталонского клуба француз сыграл 13 матчей, голов не забивал.
«Барселона» готова продать Коутиньо за € 80 млн
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