Джано объяснил, почему решил не оставаться в России после ухода из «Спартака»

Полузащитник кипрского клуба «Анортосис» Джано Ананидзе рассказал, почему не остался в России, когда покинул московский «Спартак».

«Нужно было что-то менять. Вариант остаться в стране даже не рассматривали. Я в чемпионат России приехал в 15 лет, сейчас мне 27. Хотелось попробовать что-то новое. Я сразу сказал своему представителю: «Если я сейчас ухожу из «Спартака», то в России оставаться не хочу».

Именно «Анортосис» выбрал потому, что тут мне будет проще адаптироваться. В команде четыре грузина, тренер тоже грузин, он меня знает. Мне со всем помогли, всё показали, рассказали. Для человека, который давно не играл, вопрос адаптации очень важен. Не нужно тратить лишнее время, чтобы осваиваться.

Сейчас для меня на первом месте — игровая практика. Скоро будут важные матчи за сборную. И мне не хотелось бы их пропускать, потому что я не готов», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.