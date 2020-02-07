Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира. Больше в футболе получают только 2 игрока
Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, зарплата аргентинского специалиста в «Атлетико» составляет € 3,6 млн в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров планеты занимает Хосеп Гвардиола. В «Манчестер Сити» испанец зарабатывает € 1,94 млн в месяц. Третье место делят Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), каждый из которых получает € 1,46 млн в месяц. За ними расположились Зинедин Зидан и Антонио Конте. Первый зарабатывает в «Реале» € 1,4 млн в месяц, а второй в «Интере» — € 1,38 млн в месяц.
Интересно, что новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен получает € 0,5 млн в месяц.
У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше
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