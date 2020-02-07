Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

МВД направило на экспертизу высказывания Э. Запашного в адрес футбольных болельщиков

МВД направило на экспертизу высказывания Э. Запашного в адрес футбольных болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Фанат московского «Спартака» Олег Семёнов сообщил, что Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направило на экспертизу материал с высказываниями руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в адрес футбольных болельщиков.

«По делу Запашного проверка идёт по признакам нарушения уголовного и административного законодательства. Следственный комитет ранее ответил, что ведёт проверку по своей линии, прокуратура сообщила, что согласно процедуре отправила разбирательство в МВД.

Сегодня я получил ответ от МВД, что материал с комментарием Запашного направлен на экспертизу. И уже на основе экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд», — приводит слова поклонника «Спартака» «Р-Спорт».

Напомним, в начале декабря 2019 года Запашный в интервью сказал, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время футбольных матчей он «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».

Уткин: приезд «Зенита» на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре увлекательности
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020