Команда с Торопом и Котиным в составе выиграла турнир трёх на тренировке ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко время от времени практикует на тренировках мини-турниры в формате 8 на 8 на ограниченном участке поля с участием трёх команд. В пятничном турнире успех сопутствовал команде «жёлтых» в составе Торопа, Фернандеса, Дивеева, Котина, Облякова, Кучаева, Ахметова и Шкурина. Лучшими бомбардирами игрового дня стали Сигурдссон, Ахметов и Обляков — по 2 гола. По разу отличились штатные форварды — Чалов и Шкурин.

Помимо 17-летнего новичка Котина в играх принял участие находящийся на просмотре форвард «Чертаново» Колесниченко. Возможность показать себя главному тренеру в стандартной игре на все поле оба, вероятно, получат уже в субботу, в спарринге с норвежским «Оддом». Накануне Колесниченко с Котиным провели первую тренировку со всей командой, а в пятницу — ещё две, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.