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Джано: уверен, «Спартак» исправит ситуацию в чемпионате. Желаю удачи пацанам

Джано: уверен, «Спартак» исправит ситуацию в чемпионате. Желаю удачи пацанам
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», сказал, что будет следить за красно-белыми как болельщик.

«Никаких вопросов или претензий к Доменико Тедеско у меня не осталось. У него своё видение футбола. Когда я понял, что пора уходить, поговорил не только с Томасом, но и с ним, попросил отпустить. И сейчас могу сказать: хорошо, что так случилось.

Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.
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