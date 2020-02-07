Джано: уверен, «Спартак» исправит ситуацию в чемпионате. Желаю удачи пацанам
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», сказал, что будет следить за красно-белыми как болельщик.
«Никаких вопросов или претензий к Доменико Тедеско у меня не осталось. У него своё видение футбола. Когда я понял, что пора уходить, поговорил не только с Томасом, но и с ним, попросил отпустить. И сейчас могу сказать: хорошо, что так случилось.
Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну
Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.
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