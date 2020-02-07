Проигравшие ползают, Карпов борется с Магнуссоном и Гранеро. Смешные видео со сбора ЦСКА

Футболисты ЦСКА регулярно проводят «мини-турнир трёх» на тренировках в Кампоаморе. Чтобы повысить мотивацию игроков, тренерский штаб придумал символическое наказание для проигравших команд: одна должна проползти определённую дистанцию по полю, а другая — несколько раз отжаться. По итогам пятничной тренировки выполнять эту процедуру пришлось «серым» и «красным».

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По окончании тренировки Хёрдур Магнуссон устроил шуточный поединок с клубным фотографом Денисом Тыриным, а Вадим Карпов — поочерёдно с Магнуссоном и тренером по физподготовке Паулино Гранеро.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кроме того, Карпов и Гранеро попробовали себя в роли фотографов, позаимствовав фотоаппарат у Тырина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тем временем Фёдор Чалов с Ильзатом Ахметовым посостязались в серии пенальти, задействовав в своём споре юного (16 лет) вратаря Владислава Торопа. Победителя не выявили — оба реализовали все свои попытки, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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