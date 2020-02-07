Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Проигравшие ползают, Карпов борется с Магнуссоном и Гранеро. Смешные видео со сбора ЦСКА

Проигравшие ползают, Карпов борется с Магнуссоном и Гранеро. Смешные видео со сбора ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Футболисты ЦСКА регулярно проводят «мини-турнир трёх» на тренировках в Кампоаморе. Чтобы повысить мотивацию игроков, тренерский штаб придумал символическое наказание для проигравших команд: одна должна проползти определённую дистанцию по полю, а другая — несколько раз отжаться. По итогам пятничной тренировки выполнять эту процедуру пришлось «серым» и «красным».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По окончании тренировки Хёрдур Магнуссон устроил шуточный поединок с клубным фотографом Денисом Тыриным, а Вадим Карпов — поочерёдно с Магнуссоном и тренером по физподготовке Паулино Гранеро.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кроме того, Карпов и Гранеро попробовали себя в роли фотографов, позаимствовав фотоаппарат у Тырина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тем временем Фёдор Чалов с Ильзатом Ахметовым посостязались в серии пенальти, задействовав в своём споре юного (16 лет) вратаря Владислава Торопа. Победителя не выявили — оба реализовали все свои попытки, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Команда с Торопом и Котиным в составе выиграла «турнир трёх» на тренировке ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020