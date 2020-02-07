УАЗ стал титульным спонсором чилийского «Палестино». Игроки клуба получат по внедорожнику
Латиноамериканский дистрибьютор УАЗа стал титульным спонсором чилийского клуба «Палестино», сообщают «Известия».
Согласно информации источника, в рамках сотрудничества в пользование игрокам команды будут предоставлены внедорожники российского автопроизводителя. Отмечается, что в 2019 году в Чили были завершены сертификационные испытания модели «УАЗ Хантер». В стране эти автомобили поставляются в комплектациях Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy и продаются с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра и мощностью 135 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.
Ульяновский автомобильный завод основан в июле 1941 года. В настоящее время он входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс».
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