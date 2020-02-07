Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Мьёндаленом»

«Краснодар» и норвежский клуб «Мьёндален» провели товарищеский матч в Испании. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу российской команды.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Ари, отличившийся на 6-й минуте. Затем дубль оформил форвард «быков» Никита Сергеев. Перед свистком на перерыв нападающий «Мьёндалена» Фредрик Брустад сократил разницу в счёте. На 52-й минуте Ари отправил ещё один мяч в ворота соперника. До окончания матча в составе норвежского клуба отличились форвард Дагур Дан Торхалльссон, реализовавший пенальти, и Брустад.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «быки» набрали 35 очков.

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