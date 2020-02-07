Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Мьёндаленом»
«Краснодар» и норвежский клуб «Мьёндален» провели товарищеский матч в Испании. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу российской команды.
Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Ари, отличившийся на 6-й минуте. Затем дубль оформил форвард «быков» Никита Сергеев. Перед свистком на перерыв нападающий «Мьёндалена» Фредрик Брустад сократил разницу в счёте. На 52-й минуте Ари отправил ещё один мяч в ворота соперника. До окончания матча в составе норвежского клуба отличились форвард Дагур Дан Торхалльссон, реализовавший пенальти, и Брустад.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «быки» набрали 35 очков.
Календарь матчей чемпионата России сезона-2019/2020
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 февраля 2020, пятница. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
4 : 3
Мьёндален
Мьёндален, Норвегия
1:0 Ари – 6' 2:0 Сергеев – 31' 3:0 Сергеев – 41' 3:1 Брустад – 43' 4:1 Ари – 52' 4:2 Торхалльссон – 73' (пен) 4:3 Брустад – 90'
10 лет назад Ари приехал в Россию. Стал чемпионом, сыграл за сборную, спас женщину
Нападающий рассказывает о главном в его карьере. Эмери звал его в «Севилью», а Капелло звонил лично.
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