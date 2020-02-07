Экс-тренер вратарей «Авангарда» рассказал о конфликте с клубом

Бывший тренер вратарей курского «Авангарда» Владислав Тихонов рассказал о конфликте с клубом и своём увольнении. Ранее «Чемпионат» сообщал, что из-за ситуации с Тихоновым два голкипера сине-белых приостановили работу в знак протеста.

«В конце прошлого сезона я подошёл к генеральному директору и спросил, на что мне рассчитывать. Дмитрий Иванович (Извеков. — Прим. «Чемпионата») ответил: «Я хочу, чтобы ты доработал до конца сезона, то есть до мая 2020-го года». Затем был назначен новый главный тренер — Игорь Беляев, который предложил взять вратаря Терёшкина. Я сказал, что у нас есть два приличных вратаря, а в команду нужно брать местных воспитанников. Беляев согласился.

Следом были сборы в Сочи, там я увидел того самого Терёшкина, которого подписали без просмотра. Это не вписывалось в концепцию клуба, так как мы хотели развиваться благодаря местным воспитанникам. Беляев сказал, что это было решение руководства. Тогда зачем нужно было звонить мне и спрашивает моё мнение? Мы проработали сбор, конфликтов никаких не было. Позже мне звонит генеральный директор и говорит: «Влад, ты пойми, два медведя в одной берлоге не уживутся». И произносит ещё какие-то общие фразы. «Авангард» — это система, и человек должен быть системным. Сегодня Беляев сказал, что не хочет работать со мной, завтра скажет, что отказывается работать с бухгалтером и другими. Всё было из-за прихоти Беляева? Он мог и сам сказать, что я его чем-то не устраиваю. Зачем нужно было звонить генеральному директору и жаловаться? С Извековым мы всё решили. Он сказал, что выплатит все деньги. А в чём тогда оптимизация, если клуб выплачивает мне сумму до конца контракта, а потом берёт на моё место не местного тренера, а специалиста, на которого тоже нужны большие затраты?

Почему в знак протеста ушли вратари? После разговора с Извековым мне позвонил юрист клуба, сказав, что клуб не заплатит по некоторым пунктам. Когда начал уточнять детали, она вообще хотела уволить меня по статье. Об этом узнали вратари, которые приняли решение не поехать на сборы. Я вынужден был приостановить свою трудовую деятельность. Сейчас у нас с клубом подписано соглашение о расторжении контракта и выплате положенной суммы. Сразу денег я не требую, так как понимаю, что финансовая ситуация — не самая лучшая. Ребятам, которые ушли из клуба в знак протеста, я говорил: «Не надо жертвовать своей игрой ради меня». Но они приняли решение. Такая порядочность — большая редкость в наше время. Я тренер, могу и полгода сидеть без работы, а им же нужна постоянная игровая практика. Ребятам я очень сильно благодарен. А «Авангарду» желаю только удачи и сохранения места в ФНЛ», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.