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Тевес: сожалею о конфликте с Манчини, но правда была на моей стороне

Тевес: сожалею о конфликте с Манчини, но правда была на моей стороне
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Карлос Тевес рассказал о его конфликте с экс-наставником «горожан» Роберто Манчини.

«Я сожалею о том конфликте, но правда была на моей стороне. Мы играли в Мюнхене с «Баварией», и Манчини поставил на матч Серхио Агуэро единственным нападающим. После стартовых 10 минут мы проигрывали со счётом 0:2, и после этого Манчини повернулся ко мне и сказал, чтобы я разминался. Я подумал, что выйду на замену уже в первом тайме, но нет. Я разминался 35 минут. Я подумал, что наверняка выйду на второй тайм, потому что он сказал мне, чтобы я продолжал разминаться в перерыве, но опять ничего не случилось… Прошло 15 минут второго тайма, я устал и пошёл на скамейку запасных. Я разминался больше часа. После этого он обернулся и велел мне снова разминаться. Я ответил: «Нет, это уже чересчур». После матча он заявил, что я не захотел играть. Это меня взбесило», — цитирует Тевеса Marca.

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