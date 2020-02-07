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Ривалдо — о конфликте в «Барсе»: теперь ясно, что Вальверде не был главной проблемой клуба

Ривалдо — о конфликте в «Барсе»: теперь ясно, что Вальверде не был главной проблемой клуба
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо прокомментировал конфликт нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Считаю, что реакция Месси на слова Абидаля была нормальной. Лео имеет полное право злиться на него из-за заявления, в котором директор подверг сомнению профессионализм некоторых игроков, особенно с учётом того, что он не назвал ни одного имени.

Под ударом оказалась вся команда. Трудно говорить об этом извне, но Месси просто попытался защитить себя и одноклубников, сохранить репутацию и в то же время выяснить, о ком говорил Абидаль.

Эрик был наивен, рассказав об этом в интервью. Лео пришлось отреагировать. Такие ситуации должны решаться внутри клуба. Абидаль не сделал это нарочно, но в конечном счёте его действия навредили «Барселоне».

Теперь ясно, что Эрнесто Вальверде не был самой большой проблемой клуба. Главный проигравший в этой ситуации — сама «Барса». Абидалю и Месси нужно поговорить друг с другом», — приводи слова Ривалдо Goal.

Месси хочет уволить президента и дерётся с тер Штегеном. У него всё в порядке с головой?
Ещё он хочет убрать из клуба Абидаля и взять Хави в качестве главного тренера.
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