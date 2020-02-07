Главный тренер «Тоттенэм Хотспур» Жозе Моуринью кардинально изменил причёску. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Football.London.
После 25 туров «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе «шпор» 37 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 4 очка.
Напомним, о назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15. Под руководством португальского специалиста «шпоры» сыграли 19 матчей, одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
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