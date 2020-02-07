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Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас

Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
Футбол / Италия 0

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном подписании клубом следующим летом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду? В СМИ появляется очень много имён, и это вполне понятно. Но он слишком стар для нас», — приводит слова Хайнера Football Italia со ссылкой на TZ.

В этом сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий в 164 матчах забил 99 мячей.

«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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