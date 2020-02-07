Испанские СМИ уверены, что Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей»
Испанские СМИ уверены, что форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе команды в матче 23-го тура Примеры с «Севильей».
В частности, издание La Voz de Galicia указывает, что из-за плохой результативности галисийцев в этом розыгрыше чемпионата страны их главный тренер Оскар Гарсия сделает ставку в предстоящей встрече на россиянина.
Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.
«Сельта» набрала в 22 матчах 17 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Матч с «Севильей» состоится в воскресенье, 9 февраля, в Виго на стадионе «Балаидос».
Ал. Миранчук — о переходе Смолова в «Сельту»: Федька умеет удивлять, конечно
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