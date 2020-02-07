Смолов: с такими игроками «Сельта» должна быть гораздо выше в таблице Примеры
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поделился мнением о команде.
«Могу честно сказать, наша команда очень сильная. Когда поговорил с менеджером, будучи в Лондоне, посмотрел в Интернете состав и понял, что с такими игроками клуб должен быть гораздо выше в таблице.
Следующий матч у нас с «Севильей». Это достаточно сильная команда, они выступали хорошо в прошлом сезоне. Но мы играем дома, нужно менять ситуацию, бороться.
К сожалению, я становлюсь старше. Ккгда живёшь за границей, общаешься с различными людьми, ты растёшь как личность, расширяется кругозор. Я нападающий, а Примера — одна из самых атакующих лиг в мире. Думаю, это для меня хороший шанс", — сказал футболист в интервью пресс-службе «Сельты».
Смолов — о предложении «Сельты»: не думал даже и 10 секунд
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