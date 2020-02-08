Флик: Левандовски — лучший центральный нападающий в мире

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о польском форварде команды Роберте Левандовском.
«Считаю Роберта лучшим в мире центральным нападающим. У него сенсационная статистика. Он в топ-форме. Рады, что он у нас есть. При игре без мяча Левандовски тоже придаёт импульс, который важен команде. Это делает его ещё ценнее, ведь он ведёт команду вперёд. У чужих ворот он невероятно опасен. Редко видел футболистов в такой форме», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 31-летний футболист занимает второе место в гонке за «Золотой бутсой», уступая только форварду римского «Лацио» Чиро Иммобиле.
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