Жиго: Соболев — важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве.
«Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей. Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.
Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат", — приводят слова Жиго «Известия».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».
- 8 февраля 2020
-
01:21
-
01:07
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:31
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:41
-
22:29
-
22:17
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:05
-
20:03
-
19:34
-
19:20
-
19:17
-
19:01
-
18:56
-
18:51
-
18:39