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Жиго: Соболев — важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей

Жиго: Соболев — важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве.

«Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей. Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.

Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат", — приводят слова Жиго «Известия».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».

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