Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонскому клубу стоит приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Барселоне» нужно найти игрока, который будет решать ход матчей, когда Месси нет на поле или это не его день, как это произошло на «Сан-Мамесе» («Барселона» со счётом 0:1 проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании. — Прим. «Чемпионата»).

Им нужно искать того, кто сможет играть вместе с Месси и при необходимости сможет его заменить. На мой взгляд, таким футболистом является Неймар. «Барселоне», возможно, следует вернуться к этому варианту предстоящим летом.

Клуб не виноват в уходе Неймара несколько лет назад. С тех пор прошло некоторое время, и, может быть, наступил момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы своей карьеры на «Камп Ноу», — приводит слова Ривалдо Goal.