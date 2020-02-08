Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонскому клубу стоит приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Барселоне» нужно найти игрока, который будет решать ход матчей, когда Месси нет на поле или это не его день, как это произошло на «Сан-Мамесе» («Барселона» со счётом 0:1 проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании. — Прим. «Чемпионата»).

Им нужно искать того, кто сможет играть вместе с Месси и при необходимости сможет его заменить. На мой взгляд, таким футболистом является Неймар. «Барселоне», возможно, следует вернуться к этому варианту предстоящим летом.

Клуб не виноват в уходе Неймара несколько лет назад. С тех пор прошло некоторое время, и, может быть, наступил момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы своей карьеры на «Камп Ноу», — приводит слова Ривалдо Goal.

Ривалдо — о конфликте в «Барсе»: теперь ясно, что Вальверде не был главной проблемой клуба
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020