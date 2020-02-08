Прядкин: расширение лиги признано наименее эффективным в экономическом плане

Президент РПЛ Сергея Прядкин прокомментировал идею расширения лиги.

«Расширение действительно было признано наименее эффективным. Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная.

Поэтому я и говорю балансе, который нам всем только предстоит нащупать. Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается», — приводит слова Прядкина «Советский Спорт».

Ранее Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов чемпионата России проголосовали за идею расширения лиги до 18 команд. Напомним, в настоящее время в первенстве РПЛ участвуют 16 клубов.

Расписание матчей чемпионата России можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица РПЛ.