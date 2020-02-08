Голкипер забил курьёзный гол в свои ворота, пытаясь отбить удар. Видео

В матче 18-го тура австралийской Лиги A «Мельбурн Сити» принимал «Мельбурн Виктори». Встреча завершалась победой хозяев со счётом 2:1.

При счёте 2:0 в пользу «Мельбурн Сити» шведский нападающий Ола Тойвонен забил курьезный гол. Арбитр встречи назначил штрафной в ворота хозяев. К мячу подошёл Тойвонен и прямым ударом пробил по воротам. Удар пришелся прямо в голкипера, однако он не смог удержать мяч в руках, фактически переправив его в свои ворота.

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На данный момент «Мельбурн Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Австралии, набрав 30 очков. От лидирующего «Сиднея» команду отделяет 10 очков. «Мельбурн Виктори» в свою очередь располагается на девятом месте, записав в свой актив 16 очков.