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Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам

Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, который сейчас защищает цвета «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, рассказал, что не получил от наставника «шпор» Жозе Моуринью шанса проявить себя.

«Я чувствую, что у меня не было такого шанса, как у всех защитников. Я на самом деле хотел играть за него. Спустя месяц после назначения Моуринью я знал, что не буду играть. Трудно было тренироваться, зная, что не выйду на поле», — приводит слова Роуза BBC.

Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» Дэнни принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в свой актив 2 результативные передачи. В составе «Ньюкасла» англичанин провёл одну игру.

Роуз вступил в перепалку с Моуринью на тренировке «Тоттенхэма»
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