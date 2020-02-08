Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, который сейчас защищает цвета «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, рассказал, что не получил от наставника «шпор» Жозе Моуринью шанса проявить себя.
«Я чувствую, что у меня не было такого шанса, как у всех защитников. Я на самом деле хотел играть за него. Спустя месяц после назначения Моуринью я знал, что не буду играть. Трудно было тренироваться, зная, что не выйду на поле», — приводит слова Роуза BBC.
Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» Дэнни принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в свой актив 2 результативные передачи. В составе «Ньюкасла» англичанин провёл одну игру.
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