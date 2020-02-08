Анчелотти: надеюсь, чемпионство «Ливерпуля» произойдёт не на «Гудисон Парк»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти пошутил, что не хочет, чтобы «Ливерпуль» завоевал чемпионство на стадионе «Гудисон Парк». Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках 30-го тура АПЛ состоится 16 марта.

«Ливерпуль собирается выиграть АПЛ. Я надеюсь, что это произойдёт не на «Гудисон Парк». Есть много других стадионов. Почему «Гудисон Парк»?», — приводит слова специалиста Daily Mail.

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на 22 очка. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Норвич Сити».

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица АПЛ.