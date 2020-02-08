Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза

Полузащитник Андреас Перейра прошёл сеансы гипнотерапии из-за проблем со сном, сообщает The Sun.

По данным источника, бразильский хавбек испытывал проблемы со сном перед еврокубковыми матчами. Он провёл всего 8 минут в Лиге Европы. В связи с этим Перейра принял решение обратиться к гипнотологу, который за четыре сеанса смог решить проблемы футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Перейра провёл 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Перейра является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, поиграв за «Гранаду» и «Валенсию»

Соглашение 23-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон.