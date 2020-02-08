Хёведес: «Алексей Миранчук может спокойно играть в Европе»
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес дал оценку перспективам одноклубника Алексея Миранчука в Европе в связи со слухами, отправляющими его в «Милан».
«Я не могу что-то решать за него. Он молодой игрок, который всегда готов учиться и может прогрессировать. Миранчук — качественный футболист для любого европейского первенства, он спокойно заиграет где угодно. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу», — сказал Хёведес.
В текущем розыгрыше чемпионата России 24-летний полузащитник провёл за «Локомотив» 16 матчей, забил пять мячей и получил одну жёлтую карточку. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020 полузащитник забил два мяча туринскому «Ювентусe».
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