Хёведес: «Алексей Миранчук может спокойно играть в Европе»

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес дал оценку перспективам одноклубника Алексея Миранчука в Европе в связи со слухами, отправляющими его в «Милан».

«Я не могу что-то решать за него. Он молодой игрок, который всегда готов учиться и может прогрессировать. Миранчук — качественный футболист для любого европейского первенства, он спокойно заиграет где угодно. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу», — сказал Хёведес.

В текущем розыгрыше чемпионата России 24-летний полузащитник провёл за «Локомотив» 16 матчей, забил пять мячей и получил одну жёлтую карточку. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020 полузащитник забил два мяча туринскому «Ювентусe».