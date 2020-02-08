Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судья разочарованно схватился за голову после того, как ему пришлось зафиксировать офсайд

Судья разочарованно схватился за голову после того, как ему пришлось зафиксировать офсайд
Футбол / Прочие турниры 0

Во время матча детских команд среди девочек произошёл забавный эпизод с участием судьи на линии.

Так, в одна из команд заработала право на угловой. Игроки решили не подавать стандарт, а разыграть его. После этого одна из футболисток вернула мяч партнёрше по команде, которая вводила мяч с углового. В это время арбитр на линии, предвидя такое действие, размахивал руками, чтобы показать, что пас не стоит отдавать. В итоге судье пришлось зафиксировать положение вне игры. Однако перед поднятием флажка вверх он разочарованно схватился левой рукой за голову. Реакция ассистента главного рефери вызвала громкий смех болельщиков, присутствовавших на стадионе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Голкипер забил курьёзный гол в свои ворота, пытаясь отбить удар. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020