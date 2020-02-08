Судья разочарованно схватился за голову после того, как ему пришлось зафиксировать офсайд

Во время матча детских команд среди девочек произошёл забавный эпизод с участием судьи на линии.

Так, в одна из команд заработала право на угловой. Игроки решили не подавать стандарт, а разыграть его. После этого одна из футболисток вернула мяч партнёрше по команде, которая вводила мяч с углового. В это время арбитр на линии, предвидя такое действие, размахивал руками, чтобы показать, что пас не стоит отдавать. В итоге судье пришлось зафиксировать положение вне игры. Однако перед поднятием флажка вверх он разочарованно схватился левой рукой за голову. Реакция ассистента главного рефери вызвала громкий смех болельщиков, присутствовавших на стадионе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».