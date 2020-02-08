Рамос во время матча Кубка Испании обозвал Эдегора сукиным сыном

Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» капитан «сливочных» Серхио Рамос словесно оскорбил полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Эдегора. Об этом сообщает El Chiringuito.

Согласно информации источника, в одном из эпизодов встречи 21-летний хавбек басков совершил фол на защитнике мадридской команды. Рамос остался этим недоволен, после чего сказал в адрес норвежца: «Эй, Эдегор! Сукин ты сын».

Матч между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» завершился проигрышем столичной команды со счётом 3:4. На счету Эдегора один мяч в ворота соперников.

Норвежский полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Права на игрока принадлежат «Реалу».